Mondiali di nuoto 4×200 femminile sl in finale Bene Curtis delude Ceccon

(Adnkronos) – Mattinata in chiaroscuro oggi, giovedì 31 luglio, per la Nazionale azzurra di nuoto ai Mondiali di nuoto 2025 di Singapore del direttore tecnico Cesare Butini. L'Italnuoto strappa il pass per la finale la 4×200 stile libero femminile e si qualificano per le semifinali Sara Curtis con il secondo crono nei 100 stile libero, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: nuoto - mondiali - femminile - finale

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile” - Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci.

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

DA OASPORT - #Nuoto #AnnaChiaraMascolo #BiancaNannucci Nuoto, 4×200 stile libero femminile in finale ai Mondiali 2025: cartellino timbrato a Singapore: Cartellino timbrato dalle azzurre della 4×200 stile libero femminile nell’ultima batteria della quinta… Vai su X

Rai Sport Diretta Domenica 27 Luglio: Tour de France, Mondiali Nuoto, Scherma, Finale Euro Femminile In vista del weekend, Domenica 27 Luglio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (cana Vai su Facebook

Nuoto, l’Italia approda in finale nella 4×200 sl femminile: primo passo verso il futuro; Mondiali. 4x200 femminile in finale. Ok Curtis, Bacico e Mantegazza; Mondiali di nuoto. Ceccon, argento e delusione nei 100 dorso: Brucia, ero qui per vincere.

LIVE Mondiali nuoto: Quadarella, Ceccon, D'Ambrosio e Bottazzo, segui gli azzurri in finale - L’Italia del nuoto ancora a caccia di medaglie nelle piscine di Singapore. Si legge su corrieredellosport.it

Mondiali nuoto: 4x200 donne in finale,Ceccon fuori dai 200 dorso - Mattinata in chiaroscuro per l'Italia del nuoto ai Mondiali di Singapore. Lo riporta ansa.it