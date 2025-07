Mondiale per Club 2025 Donald Trump non ha rubato la medaglia d’oro a un giocatore del Chelsea

Circolano diversi post sui social secondo cui Donald Trump avrebbe rubato una delle medaglie d’oro destinate ai giocatori del Chelsea. Secondo questa narrazione, il gesto avrebbe provocato l’ira della squadra, lasciando un calciatore senza l’ambita medaglia. Si tratta di una notizia completamente falsa. Per chi ha fretta. I video dimostrano che tutti i giocatori del Chelsea hanno ricevuto la medaglia.. Dai video è possibile notare che, una volta premiati tutti i giocatori, Infantino abbia donato la medaglia a Trump.. Analisi. La narrazione di “Trump borseggiatore” circola in diversi modi: #TRUMPborseggiatore Da oggi i borseggiatori sono legali, visto che il nostro Padrone Trump ha dato l’esempio mettendosi in tasca una medaglia d’oro destinata ai giocatori. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: donald - trump - rubato - medaglia

