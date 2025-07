Modric Day a Milano | lunedì la presentazione ufficiale e l’incontro con i tifosi

Calciomercato, trattative e i rumors di oggi: Milan, lunedì il "Modric Day" - Milano, 12 luglio 2025 – Sarà con tutta probabilità lunedì il “Modric Day” in casa Milan: il fuoriclasse croato, che ha appena terminato la sua avventura con la casacca del Madrid – con il quale ha conquistato 28 trofei in 13 stagioni (tra cui spiccano ben 6 Champions League) – dopo l’eliminazione dal Mondiale per club FIFA, è infatti atteso a Milano all’alba della nuova settimana per sostenere le visite mediche di rito e successivamente mettere nero su bianco la sua firma su un contratto di un anno con opzione per una seconda stagione.

