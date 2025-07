Moda in Luce 1925–1955 la mostra in corso fino al prossimo 28 settembre a Palazzo Pitti che porta alla scoperta del Made in Italy

Chi ha deciso che la moda italiana nasce nel 1951? E perchĂ© proprio a Firenze, proprio il 12 febbraio, proprio nella casa di Giovanni Battista Giorgini, marchese di nome ma soprattutto P. R di vocazione? PerchĂ©, tra i tanti inizi possibili, quello è stato scelto e soprattutto celebrato come il Big Bang del Made in Italy? La risposta è tanto affascinante quanto curiosamente sospetta. Non perchĂ© Giorgini non abbia avuto un ruolo centrale nella messa in scena di quel caso epocale: era un dĂ©filĂ© con dodici maison italiane, rigorosamente selezionate, davanti a una platea di buyer americani affamati di novitĂ dopo gli stenti del dopoguerra. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - "Moda in Luce 1925–1955", la mostra in corso fino al prossimo 28 settembre a Palazzo Pitti che porta alla scoperta del Made in Italy

In questa notizia si parla di: moda - luce - mostra - corso

Le campagne High Summer 2025 sono un tuffo in storie di stile, luce e libertà . Tra yacht, spiagge dorate e nostalgie in bianco e nero, la moda è un racconto (d'autore) fatto di arte, emozioni e identità - L e pubblicità con le star per le collezioni dell’ Estate 2025 celebrano un mix di nostalgia, innovazione e inclusività .

Alla Galleria della Moda e del Costume di Palazzo Pitti la mostra "Moda in luce 1925–1955. Alle origini del Made in Italy" - Dal 18 giugno al 28 settembre 2025, il Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti ospita in quattro sale “Moda in Luce 1925–1955.

Firenze: Moda in Luce 1925-1955. Alle origini del Made in Italy. La straordinaria mostra in Palazzo Pitti (Foto) - Fino al 28 settembre 2025, il Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti ospita in quattro sale “Moda in Luce 1925–1955.

La mostra a Firenze “Moda in luce 1925-1955”. Un’identità cucita a mano; Mostre moda 2025: tutte le novità da non perdere in Italia e all'estero, a partire da Identità Surreali a Milano; Moda in luce 1925-1955. Alle origini del Made in Italy.

Yohji Yamamoto, al via la mostra da 10 corso Como - Dsl studio, courtesy of 10 corso Como) La mostra all’interno dello spazio milanese raccoglie capi di archivio, ... Segnala milanofinanza.it

Yohji Yamamoto in mostra da 10 Corso Como a Milano - Living - Dal 16 maggio al 31 luglio, la Galleria di 10 Corso Como presenta la mostra Yohji Yamamoto: Lettera al Futuro, un’ode alla visione iconica dello stilista giapponese. Secondo living.corriere.it