Mobilità | Basta strade in Veneto meglio una moderna rete di treni

«Oggi non c'è più spazio per nuove strade. Quelle che ci sono vanno messe in sicurezza e usate meglio. Ma soprattutto serve ripensare con coraggio il modello di mobilità del Veneto. Ovvero "ripensare e aggiornare il progetto del Sistema ferroviario metropolitano regionale (Sfmr) sarà uno dei. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Nella classifica stilata da Clean Cities sulle migliori città europee per la mobilità urbana a favore dei bambini, non c'è nessuna italiana nelle prime 10. La prima nella lista è Bologna, 16°, seguita da Milano, 23°, e Torino, 24°. Roma solo 32°. E intanto prosegue la mobilitazione Streets for kids in tutt'Europa per chiedere più strade scolastiche - C lean Cities (una coalizione europea che riunsice oltre 100 ONG e associazioni ambientaliste con l’obiettivo di una mobilità urbana a zero emissioni entro il 2030) ha stilato una classifica di 36 città europee per quanto riguarda la mobilità a favore dei bambini e delle bambine.

Mobilità in trappola, il peso dei lavori sulle strade senesi. La mappa dei cantieri - Siena, 21 luglio 2025 – Come ampiamente preannunciato, iniziano oggi, 21 luglio, i lavori per il rifacimento del ponte sul Canale Maestro della Chiana, a Valiano, frazione di Montepulciano, lungo una direttrice strategica per i collegamenti tra la bassa provincia di Siena e i territori di Arezzo e Perugia.

‘Mobilità sicura’: la campagna di azione ad ampio raggio sulle strade - Per un anno, dal 20 marzo scorso e fino allo stesso giorno dell’anno prossimo è in corso l’operazione ‘ Mobilità sicura’, un’iniziativa che persegue l’obiettivo di rendere sicure le strade su tutto il territorio nazionale.

