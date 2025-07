Mo | senato Usa respinge proposta blocco vendita armi a Israele

Washington, 31 lug. (Adnkronos) - Il senato degli Stati Uniti ha bloccato due risoluzioni che avrebbero impedito la vendita di armi a Israele in risposta alle vittime civili di Gaza. Le due risoluzioni erano state presentate dal senatore Bernie Sanders, un indipendente del Vermont schierato con i Democratici. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: senato Usa respinge proposta blocco vendita armi a Israele

