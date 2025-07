Mo | Marattin ' da Lega araba documento epocale'

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Pochissimo e marginale spazio oggi sui quotidiani al documento epocale di ieri della Lega araba. Che contiene, appunto, un fatto storico: per la prima volta tutti i Paesi arabi (molti dei quali ancora neanche riconoscono Israele) condannano i fatti del 7 ottobre 2023 e chiedono ad Hamas di liberare gli ostaggi israeliani, deporre le armi e andarsene da Gaza". Così Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico. "Se ci pensate un attimo -aggiunge- questa posizione della Lega araba ha, paradossalmente, molto piĂą senso rispetto alle dichiarazioni sloganistiche di questi giorni di molti leader europei". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Marattin, 'da Lega araba documento epocale'

In questa notizia si parla di: araba - lega - marattin - documento

Ucraina, drone russo colpisce un minibus di civili a Bipilonia: 9 morti e 4 feriti. “Cinico crimine di guerra”. Putin invita la Lega Araba a Mosca - Roma, 17 maggio 2025 – Attacco russo contro un minibus di civili diretto da Bilopillia a Sumy: 9 morti e 4 feriti.

Il 15 ottobre vertice Russia-Lega araba - Vladimir Putin ha annunciato di aver invitato a Mosca i leader della Lega araba per il 15 ottobre. Si tratterà del primo vertice congiunto tra la Federazione russa e i […] The post Il 15 ottobre vertice Russia-Lega araba first appeared on il manifesto.

La Lega araba all’Onu: «Hamas si disarmi». E Witkoff vola in Israele - Si lavora alla soluzione diplomatica del conflitto. Le Nazioni Unite riscoprono il ruolo di camera di compensazione che avevano cominciato a perdere dai tempi dell’attacco americano all’Iraq

Pochissimo e marginale spazio oggi sui quotidiani al documento epocale di ieri della Lega Araba. Che contiene, appunto, un fatto storico: per la prima volta tutti i paesi arabi (molti dei quali ancora neanche riconoscono Israele) condannano i fatti del 7 ottobre Vai su X

Mo: Marattin, 'da Lega araba documento epocale'.

Mo: Marattin, 'da Lega araba documento epocale' - "Pochissimo e marginale spazio oggi sui quotidiani al documento epocale di ieri della Lega araba. Si legge su iltempo.it

La svolta epocale della Lega araba. "Hamas via da Gaza. Consegni le armi" - "Hamas deve arrendersi è, in sintesi, la presa di posizione, nero su bianco, dei Paesi arabi, dell'Italia e dell'Unione europea che hanno firmato un documento proposto da Francia e Arabia Saudita. msn.com scrive