Misure per sostenere l’editoria La proposta | vendere i giornali nei bar

Canè Per fortuna le buone abitudini non si perdono mai: tra pochi anni forse andremo su Marte, ma per ora, quando possiamo, alla mattina andiamo al bar. Quattro passi, un caffè, una dolce evasione, e un’occhiata al giornale. Quello che sta sul frigo dei gelati, in generale, salvo nel periodo del Covid, quando fu vietato perchĂ© sfogliare le pagine sfogliate da altri poteva essere contagioso. Di vittime per questa pratica non si hanno notizie, però così andò, e in qualche esercizio il frigo è rimasto ancora oggi orfano del suo amico quotidiano. Il quale, com’è noto, è la delizia degli avventori e la croce degli editori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Misure per sostenere l’editoria. La proposta: vendere i giornali nei bar

Bonus Donne: nuove misure per incentivare l’occupazione femminile e sostenere le imprese [Decreto] - In Italia, nuove iniziative governative sono state introdotte per incentivare l’occupazione femminile, in particolare per le donne che da tempo sono fuori dal mercato del lavoro.

