Miss Italia due nuove reginette per Piemonte e Valle d' Aosta | la prossima selezione è a Giaveno

Il sogno di diventare Miss Italia si fa più vicino per due giovani bellezze del Piemonte. Beatrice Boaglio, 20 anni da Bagnolo Piemonte, e Rebecca Avattaneo, 21enne di Orbassano, hanno trionfato al Grand Hotel Billia di Saint Vincent, in Valle d’Aosta, aggiungendosi al gruppo delle pre-finaliste. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: piemonte - miss - italia - valle

Miss Italia, due nuove reginette per Piemonte e Valle d'Aosta: la prossima selezione è a Giaveno - Il sogno di diventare Miss Italia si fa più vicino per due giovani bellezze del Piemonte. Beatrice Boaglio, 20 anni da Bagnolo Piemonte, e Rebecca Avattaneo, 21enne di Orbassano, hanno trionfato al Grand Hotel Billia di Saint Vincent, in Valle d’Aosta, aggiungendosi al gruppo delle pre-finaliste.

Dshop Drago. ANDROMEDA · MONTAGEM COMA. Il viaggio verso Miss Italia 2025 continua! Lo scorso 19 luglio è stata eletta Miss Rocchetta Bellezza Piemonte-Valle d’Aosta 2025: congratulazioni ad @alicyaferrero che conquista la fascia e si unisce alle Vai su Facebook

Miss Italia 2025, il sogno continua per...; Miss Mont Blanc 2025 Piemonte e Valle d’Aosta; Alicya Ferrero conquista la fascia di Miss Rocchetta Bellezza: ora punta alle prefinali di Miss Italia.

Miss Italia, due nuove reginette per Piemonte e Valle d'Aosta: la prossima selezione è a Giaveno - L'appuntamento più atteso è la finalissima regionale che si terrà il 27 agosto a Fossano, ma prima c'è un'ultima occasione per le ... Segnala torinotoday.it

Miss Italia 2025, il sogno continua per... - Il cammino di Miss Italia Piemonte e Valle d’Aosta si arricchisce di nuovi volti e sogni ... Riporta msn.com