miss italia 2025 su raiplay e san marino rtv

Miss Italia torna in Rai . su RaiPlay. L’evento, tuttavia, non sarĂ trasmesso solo sulla piattaforma, ma anche in televisione, su San Marino RTV. Ad annunciarlo, una nota dell’organizzazione che accorcia di fatto le distanze tra il concorso e la TV pubblica. Una vittoria per Patrizia Mirigliani che dal 2019 vede il suo evento trasmesso solo sul web. Un declino inesorabile per quello che poteva essere considerato il secondo spettacolo televisivo italiano dopo Sanremo. E su questo, si concentrava il docufilm Netflix Miss Italia non deve morire. E invece, quando tutto sembrava giĂ morto, per l’edizione 2025 la TV torna ad accogliere il concorso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

