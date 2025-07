Miss Italia 2025 in regione ecco le location e le date

Una selezione e sette finali regionali sono gli appuntamenti nel mese di agosto per l'edizione numero 86 di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia.Venerdì 1 agosto, alle 21, in diretta dagli studi di Telefriuli, una selezione con l’elezione di Miss in Onda che darĂ l’opportunitĂ alle vincitrici di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it