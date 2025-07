Miretti Napoli Manna accelera ed è vicino all’intesa con l’entourage | la richiesta della Juve è chiara Per quella cifra potrebbe salutare Torino

Miretti Napoli: Manna lo vuole regalare a Conte. Valutazione tra i 14 e i 15 milioni, si cerca l’accordo con la societĂ bianconera. Il futuro di Fabio Miretti è sempre piĂą al centro delle manovre del Napoli, che sta preparando l’assalto decisivo per il centrocampista classe 2003. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club partenopeo ha inserito il nome del giovane della Juve in cima alla lista dei desideri e il direttore sportivo Giovanni Manna — che ha lavorato per anni nel settore giovanile bianconero — conosce benissimo il valore e il potenziale del calciatore. A rendere ancora piĂą interessante l’operazione, oltre alla qualitĂ del ragazzo, c’è anche l’aspetto anagrafico e regolamentare: Miretti, infatti, risponde perfettamente ai requisiti richiesti per le liste FIGC e UEFA, un fattore che oggi pesa tanto quanto le prestazioni in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Miretti Napoli, Manna accelera ed è vicino all’intesa con l’entourage: la richiesta della Juve è chiara. Per quella cifra potrebbe salutare Torino

In questa notizia si parla di: napoli - miretti - manna - accelera

Juventus: Fabio Miretti bersaglio del Napoli - Una trattativa che si accende Il Napoli ha messo Fabio Miretti nel mirino, e i primi contatti con la Juventus sono iniziati.

Miretti-Napoli, chiusura vicina: operazione da 12 milioni, contratto da 1,5 milioni per 4 stagioni (Sky) - Fabio Miretti è sempre più vicino alla firma col Napoli. La chiusura dell’operazione sarebbe in dirittura d’arrivo, secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Luca Cilli.

NM Live – Sanchez vuole il Napoli, distanza minima col Siviglia, Miretti? Fidiamoci di Conte e Manna - de Giovanni, Mignano, Coppola, Petrazzuolo e Mandato hanno partecipato a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.

Il #Napoli accelera per #Miretti Le ultimissime sul centrocampista ? Vai su X

Juve, un raduno "esuberante" Otto bianconeri sul mercato Uno (Douglas Luiz) non si è neppure presentato, mentre Vlahovic, Arthur, Nico Gonzalez, Kostic, Milik, Miretti e Weah sono cedibili. A un mese dall'inizio del campionato, Comolli e Modesto devono ac Vai su Facebook

Manna e Di Vaio pizzicati insieme dalle telecamere: il Napoli accelera per Ndoye?; Calciomercato Napoli, De Laurentiis scatenato! Ndoye, Bonny e non solo: tutti i nomi sulla lista di Manna; De Laurentiis: 'Conte? Lo asseconderò in tutto'. E su De Bruyne....

Miretti Napoli, Manna accelera per il centrocampista: prima offerta da oltre 10 milioni! Cosa filtra sul futuro del bianconero - Cosa filtra sul futuro del bianconero, rientrato dal prestito al Genoa Fabio Miretti, centrocampista classe 2003, si ... juventusnews24.com scrive

Juve-Napoli, caso-Miretti: inciampo e arenata, l’alternativa è un vecchio obiettivo I A Conte prudono le mani… - Il Napoli e la Juventus stanno attuando due strategie diverse per portare a termine il comune obiettivo di rinforzare il proprio organico. Come scrive jmania.it