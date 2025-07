Miretti Napoli, la trattativa entra nel vivo: Branchini, il procuratore del classe 2003, non nega! Le sue parole sanno di apertura della trattativa tra i club. Giovanni Branchini “agita” il calciomercato Juventus. Il noto procuratore ha parlato della situazione relativa a Fabio Miretti, entrato nelle ultime settimane nel mirino del Napoli. Intervenuto nel corso delle programmazioni di Sky Sport, l’agente ha evidenziato come ci siano delle trattative in corso con la Vecchia Signora per la cessione del classe 2003. Ecco le sue parole, che può animare improvvisamente questa negoziazione. PAROLE – « L’interesse del Napoli è vero, i due club (Juventus e Napoli) hanno iniziato a parlarsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Miretti Napoli, Branchini esce allo scoperto e annuncia: «L’interesse degli azzurri è vero! I club hanno cominciato a parlare». L’annuncio che anima la trattativa