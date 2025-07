Mio figlio Andrea Sempio non può avere lasciato impronte di sangue nella casa dei Poggi perché non è andato ad ammazzare Chiara | parla Daniela Ferrari

“Quello che dicono i legali di Stasi dovrĂ essere verificato. Che ci sia sudore o sangue non lo possiamo sapere, ma una cosa sicura è che mio figlio non può aver lasciato impronte di sangue nella casa dei Poggi perchĂ© mio figlio non è andato in casa loro ad ammazzare Chiara Poggi”: così Daniela Ferrari a Morning News, lo spin off estivo di Mattino5 in onda proprio sull’ammiraglia Mediaset. La donna ha raggiunto la troupe della trasmissione, che era piazzata davanti alla propria abitazione, per ripetere che il suo Andrea, indagato nella nuova inchiesta sulla morte nel 2007 delle ventiseienne, è innocente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mio figlio Andrea Sempio non può avere lasciato impronte di sangue nella casa dei Poggi perchĂ© non è andato ad ammazzare Chiara”: parla Daniela Ferrari

