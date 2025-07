Minori non accompagnati | Il governo taglia i fondi A rischio 400 ragazzi Ma FdI contrattacca

"Una questione gravissima, che rischia di diventare fuori controllo se il governo non avrà un ripensamento". Non usa giri di parole Matilde Madrid, assessora al Welfare e alla sicurezza, sul taglio dei fondi "che spettano ai Comuni riguardo la gestione delle comunità per i minori stranieri non accompagnati" e che si traducono in un mancato rimborso, per Bologna, pari a quasi due milioni di euro tra il 2024 e il 2025. "Se le risorse non verranno ripristinate dovranno essere ricercate all’interno del bilancio comunale – continua Madrid –. Vorrei ricordare che l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati non deve comportare alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato, motivo per cui si accede a fondi ministeriali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minori non accompagnati: "Il governo taglia i fondi. A rischio 400 ragazzi". Ma FdI contrattacca

In questa notizia si parla di: minori - accompagnati - governo - fondi

In regione quasi 1.400 minori stranieri non accompagnati: il 10% è accolto nel Ravennate - L'assessora regionale al Welfare Isabella Conti è intervenuta in commissione Politiche per la salute e politiche sociali sul sistema di accoglienza nel territorio regionale per i minori stranieri non accompagnati.

In regione quasi 1.400 minori stranieri non accompagnati: il 10% è accolto nel Ravennate - L'assessora regionale al Welfare Isabella Conti è intervenuta in commissione Politiche per la salute e politiche sociali sul sistema di accoglienza nel territorio regionale per i minori stranieri non accompagnati.

Salerno, attracca nave ONG con 252 migranti: 98 sono minori non accompagnati - SALERNO, 26 MAGGIO 2025 – È giunta questa mattina al Molo Manfredi di Salerno la nave ONG Solidaire, battente bandiera tedesca, con a bordo 252 migranti.

Altri 14 a Reggio Calabria, tra loro un neonato e otto minori non accompagnati #InCalabria #Cronaca Vai su Facebook

Minori non accompagnati: Il governo taglia i fondi. A rischio 400 ragazzi. Ma FdI contrattacca; I tagli ai fondi per l'accoglienza dei minori stranieri creano buchi nei bilanci dei comuni e scatenano una guerra tra ultimi; L’Anci al Governo: più fondi per minori e disabili.

Minori non accompagnati: "Il governo taglia i fondi. A rischio 400 ragazzi". Ma FdI contrattacca - Madrid, assessora Welfare: "Tra 2024 e 2025 mancano quasi due milioni di euro. Scrive ilrestodelcarlino.it

I tagli ai fondi per l'accoglienza dei minori stranieri creano buchi nei bilanci dei comuni e scatenano una guerra tra ultimi - Le risorse per i Msna si assottigliano da anni: ridurre quella spesa significa creare buchi nei bilanci degli enti locali o tagli nei servizi e nel welfare, oltre limitare i diritti di bambine e bambi ... Riporta editorialedomani.it