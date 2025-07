Minori estremisti 22 perquisizioni della polizia in tutta Italia

Roma, 31 lug. (askanews) - La polizia ha eseguito 22 perquisizioni in tutta Italia (delegate dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali per Minorenni territorialmente competenti) nei confronti di giovani, tra i 13 e i 17 anni, sospettati di essere attivi in contesti estremisti di matrice suprematista, antagonista e jihadista - coordinate dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Le indagini hanno fatto emergere un maggior coinvolgimento di minori in contesti di devianza e criminalitĂ minorile in ambiti di eversione e terrorismo interno e internazionale, con un ruolo determinante del web, secondo gli agenti, per i percorsi di radicalizzazione, grazie alla velocitĂ e alla riservatezza nello scambio di messaggi per divulgare contenuti ai fini dell'indottrinamento e dell'addestramento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Minori estremisti, 22 perquisizioni della polizia in tutta Italia

In questa notizia si parla di: polizia - minori - estremisti - perquisizioni

