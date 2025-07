Ministero dell' Istruzione Valditara incontra i rappresentanti delle Consulte studentesche

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha incontrato ieri l'Ufficio di Coordinamento Nazionale dei Presidenti di Consulta (UCN) per un confronto aperto sui principali temi legati alla scuola italiana. Un appuntamento che ha assunto carattere regolare, con cadenza bimestrale. Al centro del dialogo: le prospettive dell’Intelligenza Artificiale nella scuola e per la scuola,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ministero dell'Istruzione, Valditara incontra i rappresentanti delle Consulte studentesche

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara a 'Scuola Futura', ad Arezzo - Arezzo, 10 maggio 2025 –  "Scuola Futura in mezzo alla gente con studenti e docenti straordinari, è come una grande fiera della scuola italiana, pensate che è stata presentata una tecnologia che consente di spostare con i movimenti del capo una sedia a rotelle.

“Dalla Scuola al Lavoro. La filiera 4+2 tra Istruzione e ITS Academy”: incontro a Salerno con il Ministro Valditara - E’ in programma per venerdì 16 maggio 2025, alle ore 11, presso il Complesso Monumentale di Santa Sofia, in Piazza Abate Conforti, nell’ambito del programma di visite del Ministro dell’istruzione e del merito nelle scuole di Italia, l’incontro “Dalla Scuola al Lavoro.

