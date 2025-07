Minaccia di morte un gruppo di turisti con un coltello a Desenzano del Garda | denunciato e allontanato

Negli scorsi giorni a Desenzano del Garda (Brescia) un 31enne si è avvicinato a un gruppo di turisti stranieri e li ha minacciati con un coltello a serramanico. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per minaccia aggravata ed è stato raggiunto da un ordine di allontanamento, con il divieto di fare ritorno in città per i prossimi 3 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it