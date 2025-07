ABBONATI A DAYITALIANEWS Tentata estorsione e minaccia legata alla diffusione di contenuti a sfondo privato: sono queste le gravi accuse, ancora da confermare in sede giudiziaria, rivolte a un uomo di 32 anni originario di Catania, denunciato a piede libero dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò. La lite in centro e l’intervento dei carabinieri. L’indagine è partita in seguito a una segnalazione per lite scoppiata in pieno centro cittadino. Giunti sul posto, i militari hanno trovato una coppia – uomo e donna, conviventi – visibilmente scossa e agitata. I due hanno raccontato che un loro conoscente era entrato in possesso di un video girato durante un momento di intimità e li avrebbe minacciati di pubblicarlo online se non gli avessero consegnato del denaro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Minaccia di diffondere video intimi per estorcere denaro: 32enne denunciato a Paternò