Milano sei arresti per l’inchiesta urbanistica | ai domiciliari Catella e l’ex assessore Tancredi Cadono in parte le accuse per Sala e Boeri

Giancarlo Tancredi, ex assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano, e Manfredi Catella, immobiliarista e ceo di Coima, finiscono agli arresti domiciliari. Lo ha disposto il gip Mattia Fiorentini, accogliendo la richiesta dei pm nell’ambito della maxi indagine sull’urbanistica nel capoluogo lombardo. I provvedimenti sono stati eseguiti dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf. Da quanto si apprende, il giudice ha riconosciuto in gran parte l’ impianto accusatorio ipotizzato dalla procura. Non è stata riconosciuta dal gip, invece, l’accusa di induzione indebita, che i pm di Milano avevano contestato al sindaco Giuseppe Sala – insieme a un falso – e all’architetto Stefano Boeri per la vicenda del Pirellino. 🔗 Leggi su Open.online

Il centrodestra chiede al sindaco di "trarre l'unica logica conclusione"