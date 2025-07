Milano rete Equalize verso il processo | Pazzali e 14 complici con 202 capi d’accusa

Nove mesi dopo gli arresti che avevano scosso Milano e il mondo della business intelligence, l’inchiesta sul presunto sistema di dossieraggi legato alla societĂ privata Equalize, che avrebbe compiuto sistematiche consultazioni illegali di banche pubbliche, compie un nuovo, decisivo passo. La Procura ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di quindici persone, . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Milano, rete Equalize verso il processo: Pazzali e 14 complici con 202 capi d’accusa

