Milano Piero Muscari annuncia il suo primo libro personale | Questa volta ho raccontato la mia storia

Dopo una lunga carriera dedicata a raccontare le storie degli altri – imprenditori, brand, progetti d'eccellenza – Piero Muscari cambia prospettiva e si mette in gioco in prima persona. Lo fa con il suo nuovo libro, il primo scritto non per un cliente, ma per sé stesso. Ad annunciarlo è lo stesso autore e storyteller calabrese, fondatore di eccellenzeitaliane.eu, in un post emozionato sui social. «Questa volta l'ho scritto per me», afferma Muscari, che parla di un percorso lungo più di un anno, intenso e trasformativo. «Dopo anni passati a dare voce alle storie degli altri, finalmente ho dato spazio alla mia».

