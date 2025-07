Milano la piccola Doha Che c’entra il quartiere Isola con la città che conoscevo io negli anni 80?

di Pietro Francesco Maria De Sarlo La mia dimora avita, come si diceva una volta, si trova in Basilicata in un piccolo borgo dell’ Appennino lucano all’interno del Parco della Val D’Agri, che circonda il Centro Oli di Viggiano. Quasi quattromila anime alla mia nascita, oggi poco meno di mille superstiti. Difficile spostare anche una pietra. Parere paesaggistico della Regione, di impatto ambientale dell’Ente Parco, da cui è escluso tutto ciò che avviene in area petrolieri, e alla fine ti prescrivono anche il colore e il materiale degli infissi. Non gratis, ogni pratica un obolo. Danè in milanese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano, la piccola Doha. Che c’entra il quartiere Isola con la città che conoscevo io negli anni 80?

In questa notizia si parla di: milano - piccola - doha - entra

"La più piccola biblioteca di Prato": all'Art Hotel Milano nasce un nuovo spazio culturale - Prato, 9 maggio 2025 - In un momento storico in cui la relazione tra la salute, la socialità e l’accesso alla cultura è più che mai un tema d’interesse, nasce a Prato un progetto che mette al centro il benessere integrato della persona.

Claudio Santamaria: «Milano è una città che amo. È una piccola New York italiana» - Intervistato a margine dell'evento The Red View – Unveiling Passion di Campari, ha raccontato il suo amore per il capoluogo lombardo: «Bisogna abbandonarsi al suo dinamismo creativo e restare sempre in movimento»

TREGUA LONTANA Steve Witkoff, inviato di Donald Trump a Doha, ha annunciato l'interruzione dei colloqui per il cessate il fuoco a Gaza, dichiarando che "Hamas non agisce in buona fede". Il ritiro del team di negoziatori segue quelle di Israele, comunicato Vai su Facebook

Milano, la piccola Doha. Che c’entra il quartiere Isola con la città che conoscevo io negli anni 80?; Qatar Airways conferma l’A350/900 su Milano e Roma; Crazy Pizza, da Milano a Doha: il boom delle tonde gourmet di Flavio Briatore.

Milano, la piccola Doha. Che c’entra il quartiere Isola con la città che conoscevo io negli anni 80? - Dario Fo l’ho incontrato a Porta Romana una volta. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Milano, ladro entra per rubare e uccide il domestico: il proprietario ... - Milano, ladro entra per rubare e uccide il domestico: il proprietario lo trova in casa, lo chiude dentro e lo fa arrestare L'uomo fermato è un 29enne gambiano, la vittima è un filippino di 62 anni ... Come scrive ilmessaggero.it