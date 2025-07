«Ho davvero pensato all’addio» ammette Beppe Sala in consiglio comunale. Ma poi dev’essergli balenato in mente il provvidenziale ammonimento di Giulio Andreotti: «Tirare a campare è sempre meglio che tirare le cuoia». In tempi meno sospetti, dissertando sul suo futuro, il sindaco di Milano aveva già dimostrato un certo attaccamento al potere: «Dopo tanti anni di politica, è naturale pensare di continuare a dare qualcosa di più». Nulla poteva essergli precluso. La sua proverbiale e incrollabile autostima. La stessa che, nonostante i nuvoloni giudiziari nel cielo plumbeo, può convincere a perseverare. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Milano, la capitale immorale di Beppe Sala