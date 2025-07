Milano inchiesta sull’urbanistica | scattano sei arresti Domiciliari per il costruttore Catella l' ex assessore Tancredi e Marinoni

Il gip ordina la stessa misura cautelare anche per l'ex presidente della Commissione Paesaggio, Marinoni, l'architetto Scandurra e l'imprenditore Pella. Carcere per il costruttore Bezziccheri.

Milano, inchiesta sull’urbanistica: scattano sei arresti. Domiciliari per il costruttore Catella, l’ex assessore Tancredi e Marinoni - Il gip ordina la stessa misura cautelare anche per l’ex presidente della Commissione Paesaggio, Marinoni, l’architetto Scandurra e l’imprenditore Pella.

