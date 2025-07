Milano | gip su urbanistica sei arresti ai domiciliari Tancredi e Catella 2

(Adnkronos) - Il gip Fiorentini, davanti al quale lo scorso 23 luglio si sono svolti gli interrogatori preventivi nell'ambito dell'inchiesta sull'urbanistica, ha emesso l'ordinanza per i reati di corruzione, falso e induzione indebita a dare o promettere utilità. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza di Milano.

In questa notizia si parla di: milano - urbanistica - arresti - domiciliari

