Milano | gip ' arresti per rischio reiterazione reato no gravi indizi su Pirellino'

Milano, 31 lug. (Adnkronos) - Per il giudice delle indagini preliminari di Milano Mattia Fiorentini che ha disposto l'arresto per sei indagati nell'inchiesta sull'urbanistica, sottoposti lo scorso 23 luglio a interrogatorio preventivo, sussistono i "gravi indizi di colpevolezza", con esclusione di due episodi di corruzione nei confronti dell'ex presidente della Commissione per il paesaggio Giuseppe Marinoni e del progetto 'Pirellino' che coinvolgeva, tra gli altri, l'ex assessore Giancarlo Tancredi, Giuseppe Marinoni e l'imprenditore Manfredi Catella. Vicenda che chiamava in causa, tra gli altri, il sindaco Giuseppe Sala indagato nell'inchiesta sulla rigenerazione urbana per induzione indebita e falso. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano: gip, 'arresti per rischio reiterazione reato, no gravi indizi su Pirellino'

In questa notizia si parla di: milano - gravi - indizi - pirellino

Coltellate in strada a Milano. Arresto convalidato per i due adolescenti, la vittima 32enne è ancora in gravi condizioni - Milano, 13 luglio 2025 – Convalidato l’arresto dei due sedicenni accusati di tentato omicidio e rapina aggravata ai danni dello psicologo trentaduenne raggiunto da un fendente nella parte bassa della schiena la notte tra martedì e mercoledì in viale Fulvio Testi, mentre tornava da un concerto insieme al fratello.

Due persone travolte in pochi minuti nella notte a Milano, gravi - Diversi incidenti sono avvenuti nella notte a Milano. Intorno alle 5, un pedone è stato travolto in piazzale dello Sport (zona Ippodromo) ed è stato portato in condizioni serie al San Carlo.

Milano in mano agli antagonisti, Piantedosi: “Gravi aggressioni alla Polizia da parte dei soliti professionisti del disordine” - Giornate nere. “Un altro fine settimana segnato da gravi aggressioni e attacchi alle Forze dell’Ordine”.

Milano: gip, 'arresti per rischio reiterazione reato, no gravi indizi su Pirellino'; Urbanistica, sei arresti: ai domiciliari l’ex assessore Tancredi e il re del mattone Catella; Inchiesta sull’urbanistica a Milano, scattano gli arresti: domiciliari per l’immobiliarista Catella e l’ex assessore Tancredi.

Milano: gip, 'arresti per rischio reiterazione reato, no gravi indizi su Pirellino' - Per il giudice delle indagini preliminari di Milano Mattia Fiorentini che ha disposto l'arresto per sei indagati nell'inchiesta sull'urbanistica, sottoposti lo scorso 23 ... Da lanuovasardegna.it

Le accuse più gravi nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano - Quelle di corruzione e falso per cui quattro indagati rischiano il carcere, e altri due gli arresti domiciliari ... Si legge su ilpost.it