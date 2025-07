Milano e l’eterno ritorno degli scandali | da Tangentopoli agli appalti di oggi la città travolta ancora dagli arresti

A ogni decennio, il proprio scandalo. A ogni stagione, il proprio immobiliarista. Gloria, altari di vetro e acciaio, e polvere di cemento e sottoscala di Palazzo di Giustizia. Ebbrezze e cadute vertiginose. La mente ripercorre le annate giudiziarie, e vola in automatico al 1992, per calcolare quando, l’ultima volta, in sei finirono agli arresti come oggi. In principio, come al solito in questi casi, fu l’archetipo. Mani Pulite. I sette milioni di lire nelle mutande, Mario Chiesa e l’appalto per le pulizie del Pio Albergo Trivulzio. Il crollo della città del socialismo, la caccia a Craxi, le file di indagati che uscivano o in manette o dopo aver fatto qualche nome. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

