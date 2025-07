Milano e il suo paradosso | cresce la popolazione ma la classe media scappa e si trasferisce nell'hinterland

"L'hinterland si sta dotando di quelle funzioni urbane che un tempo erano esclusiva di Milano. È un processo che ricorda la crescita delle città satellite americane, città -satellite che diventano autonome dal centro originario. Il rischio è che questa crescita crei nuove esclusioni. Chi oggi si rifugia nell'hinterland per fuggire ai prezzi milanesi, domani potrebbe trovarsi escluso anche da questi mercati in rapida crescita": a spiegarlo a Fanpage.it è l'esperto immobiliare Fabrizio Stella.

Il boom dei Data center: l’hinterland di Milano nuova terra promessa dell’economia digitale - Milano, 22 lugliio 2025 – Cervelloni informatici alla conquista del territorio. Il mercato dei Data center i n Italia ha fatto registrare una crescita significativa nel 2024, evidenziando quanto queste infrastrutture siano ormai strategiche nel panorama digitale nazionale.

“Cara” Milano, fuga nell’hinterland. Aree Falck a Sesto, scatta la vendita: case a prezzo “abbordabile” - Sesto San Giovanni (Milano), 17 maggio 2025 –  Si chiama Aura Living ed è la prima palazzina messa in vendita sulle aree Falck.

Prezzi delle case: il confronto fra Milano e hinterland. Comuni e metrature più cercati (con qualche sorpresa) - Milano, 10 giugno 2025 – Casa a Milano o nell’hinterland? Un dubbio che sempre più famiglie – ma anche single – risolvono a favore della seconda opzione.

L’Italia è tornata a crescere dello zero-virgola, come ha fatto per gran parte di questo secolo. Eppure c’è un angolo del Paese che viaggia ad una velocità diversa: il prezzo medio di vendita degli immobili di lusso nelle aree più pregiate di Milano fra il 2021 e il Vai su Facebook

