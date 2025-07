Milan show a Perth Chukwueze carico | Lavoriamo duro l’atmosfera è ottima

Dopo la vittoria per 9-0 del Milan contro il Perth Glory, Samuel Chukwueze ha parlato ai microfoni ufficiali del club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan show a Perth, Chukwueze carico: “Lavoriamo duro, l’atmosfera è ottima”

In questa notizia si parla di: milan - perth - chukwueze - show

Milan, ufficiale: amichevole in Australia con il Perth Glory - AC Milan è lieto di annunciare il proprio ritorno a Perth, in Australia Occidentale, nell`ambito del Pre-Season Tour 2025.

AC Milan on Tour: per l’ultima tappa i rossoneri tornano a Perth (Australia) - Dopo le tappe di Singapore e Hong Kong per sfidare Arsenal e Liverpool, il Milan si fermerà in Australia per il match contro il Perth Glory

Clamoroso, la Serie A sbarca in Australia? Milan-Como potrebbe giocarsi a Perth - Milan-Como potrebbe disputarsi a Perth, in Australia. L’ipotesi è al vaglio della Lega Serie A, che ha ricevuto diverse proposte dall’estero per ospitare l'incontro in calendario il prossimo 8 febbraio (valido per la 24esima giornata del campionato 2025/26).

?HALF TIME #MILANPERTHGLORY 5-0 ?Show del #Milan nel primo tempo dell'ultima amichevole della pre season. Ancora doppietta per #Okafor, prima rete per #Chukwueze e #Terracciano ?Gran rigore con lo scavetto di Christian #Comotto

Perth Glory-Milan in 90 secondi (non a caso) con @luca_diddi

LIVE! Perth Glory-Milan: Max Allegri mischia un po' le carte e prova il 4-3-3; FINALE Milan-Perth Glory 9-0. Dominio per 90 minuti, doppiette di Okafor e Leao; Il Milan batte 9-0 il Perth Glory: brillano Leao e Okafor. Rivivi la diretta.

Il Milan di Allegri dilaga: 9-0 al Perth Glory nell'ultima amichevole del tour - Il Milan di Massimiliano Allegri termina la tournée a Perth, Australia (dove potrebbe tornarci prossimamente per il match di campionato contro il Como) battendo con scioltezza il P ... Lo riporta tuttosport.com

Perth Glory-Milan 0-5: Terracciano e Chukwueze trascinano i rossoneri in Australia - Al terzo minuto del match amichevole contro il Perth Glory , il Milan ha subito spezzato l’equilibrio con un’azione che ha dimostrato la superiorità tecnica dei rossoneri. Riporta informazione.it