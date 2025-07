Milan Scatenato | Allegri Vlahovic e Jashari nel mirino Pulisic verso il rinnovo!

Le notizie piĂą importanti finora pubblicate sul Milan nella giornata di oggi, giovedì 31 luglio 2025: tra campionato e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Scatenato: Allegri, Vlahovic e Jashari nel mirino, Pulisic verso il rinnovo!

Bologna scatenato: dopo Immobile e Bernardeschi, arriva l’attaccante del Milan! - Il Bologna punta l’attaccante del Milan: la società rossoblù fa un altro super regalo a mister Vincenzo Italiano.

Juve: Giuntoli scatenato, dal Milan il regalo Champions - I bianconeri sono scatenati sul calciomercato e potrebbero prendere un calciatore di assoluto livello e che conosce molto bene il nostro campionato La Juventus guarda in casa Milan per rinforzare la rosa a disposizione del futuro tecnico.

Milan, Tare già scatenato: subito Lucca ed un Campione d’Europa - Il club rossonero già lavora al prossimo mercato, con Tare pronto subito a scendere in campo: nel mirino c’è anche un Campione d’Europa Milan, Tare già scatenato: subito Lucca ed un Campione d’Europa (Ansa Foto) – SerieAnews La firma è attesa davvero a breve ma Igli Tare è di fatto già il nuovo direttore sportivo del Milan.

Dal Belgio, Jashari si impunta col Bruges: “Io qui non gioco più” Dopo che l’ultima offerta del club rossonero (33,5 milioni più bonus) è stata respinta dal Bruges, il centrocampista svizzero ha ribadito la sua preferenza: sbarcare in Serie A, a Milano. Seco Vai su Facebook

Vlahovic rifiuta tutto e blocca la Juve: resta solo Allegri, no anche a Mourinho!; Il Milan vuole Vlahovic ma costa troppo. No all'Atletico per Theo. E spunta Zinchenko; La lunga estate caldissima di Vlahovic: parte il mercato; il Milan….

Vlahovic Juventus, il Milan fiuta l’affare: Allegri vuole sbloccare il colpo e convincere i bianconeri! Le novità - Vlahovic Juventus, il Milan fiuta l’affare in attacco: Max Allegri vuole sbloccare il grande colpo e convincere così i bianconeri! calcionews24.com scrive

Juventus, Vlahovic può fare un favore a Comolli: il Milan ci prova con Bennacer, lo scambio per far felice Allegri - La Juventus deve sciogliere il nodo Vlahovic e il Milan può diventare un alleato per arrivare anche a Kolo Muani. Da sport.virgilio.it