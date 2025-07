Milan prima offerta per Vlahovic | 10 milioni e scambio con la Juve

Prosegue la telenovela sul futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus: l’offensiva del ‘Diavolo’ per il centravanti serbo La Juventus presenta Jonathan David, voglioso di prendersi la scena anche in bianconero dopo i gol a grappoli segnati con la casacca del Lille. Dusan Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.it Il centravanti canadese ha scelto la maglia numero 30, anche perché la nove è sempre occupata da Dusan Vlahovic. I due difficilmente faranno coppia nella nuova Juve, con il bomber serbo che continua ad allenarsi alla Continassa in attesa di sviluppi sul futuro. L’ex Fiorentina rimane ai margini del progetto bianconero, considerando il rifiuto al rinnovo contrattuale di inizio giugno propostogli dal Dg Comolli per allungare l’accordo oltre il 2026. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, prima offerta per Vlahovic: 10 milioni e scambio con la Juve

In questa notizia si parla di: vlahovic - milan - prima - offerta

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce? - Dusan Vlahovic è in uscita dalla Juventus e su questo non ci sono dubbi, ma la domanda che resta irrisolta riguarda dove potrà andare l’attaccante serbo e quali saranno le modalità della cessione.

Milan, assalto a Vlahovic: ecco l’offerta dei rossoneri - Il futuro di Dusan Vlahovic non è ancora definitivamente delineato. Sul serbo della Juventus c’è il forte interesse del Milan.

Milan, Vlahovic si fa in salita: si respira aria di derby - Il serbo ha voglia di ripartire e mister Allegri lo chiama a sé. Ma il calciomercato è imprevedibile e un ex cugino s’inserisce scombussolando i piani dei rossoneri.

Il #Milan ha presentato alla #Juventus la prima offerta per #Vlahovic: 10 milioni di euro più #Bennacer. Risposta fredda da Torino, ma i dialoghi tra i due club sono iniziati e i rossoneri hanno già incassato il gradimento del serbo (#Repubblica) Vai su X

Milan, colpo da sogno: Vlahovic nel mirino! ? Il mercato rossonero si accende sempre di più! La dirigenza del #Milan sta studiando l’assalto a Dusan #Vlahovic Offerta pronta da 18 milioni di euro per convincere la #Juventus a cedere il suo bombe Vai su Facebook

Lookman, ultimatum Inter: risposta nel weekend. Milan, 10 mln più Bennacer per Vlahovic; Il Milan ha scelto Vlahovic: Tare studia la prima offerta ufficiale alla Juve; Il Milan studia l'offerta per Vlahovic: pronti 18 milioni per la Juventus.

Milan, prima offerta per Vlahovic: 10 milioni e scambio con la Juve - Il centravanti canadese ha scelto la maglia numero 30, anche perché la nove è sempre occupata da Dusan Vlahovic. Riporta calciomercato.it

Vlahovic vale un acconto di Kolo Muani: il Milan mette la contropartita sul piatto Juve - Tutti gli scenari possibili della pista che potrebbe portare il serbo alla corte di Allegri, agevolando al contempo la trattativa per il francese ... Come scrive tuttosport.com