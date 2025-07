Milan non solo Jashari | un altro giocatore ai ferri corti col Bruges

Tensioni al Bruges per Jashari e Ordonez: entrambi vogliono lasciare il club belga, ma le offerte di Milan e Marsiglia restano insufficienti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, non solo Jashari: un altro giocatore ai ferri corti col Bruges

Ramazzotti: “Il Milan per il momento aspetta Jashari. Guerra? Dico che…” - Il nome di Ardon Jashari continua a essere al centro delle discussioni legate al calciomercato del Milan: le parole di Ramazzotti

L'Inter vende Sankovic. E spinge Jashari al Milan - ’Inter cede Aleksandar Stankovic (20 anni) al Bruges per 10 milioni, ma mantiene il diritto di recompra.

Milan-Jashari, l’impasse preoccupa: affare a rischio? Le ultime - Il Milan continua a spingere forte su Jashari ma l’impasse con il Brugge preoccupa i tifosi: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Milan-Jashari, il Bruges non lo convoca ma il muro resiste. C'è un precedente col giocatore... - Il centrocampista svizzero non disputera la sfida contro il Mechelen, ma il club non molla la presa. msn.com scrive

Jashari al Milan: braccio di ferro con il Bruges, c’è l’ennesimo dettaglio che non passa inosservato - Jashari, continua il coriaceo braccio di ferro con il Brugge: assente dai convocati alla seconda gara del campionato del club belga Il caso Jashari si infittisce, e la sua assenza tra i convocati per ... Scrive milannews24.com