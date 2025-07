Milan il diktat di Allegri | Difesa di ferro e verticalità

La Gazzetta dello Sport mette in luce le prerogative del Milan di Allegri, che vuole concentrazione in difesa e verticalità in costruzione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, il diktat di Allegri: “Difesa di ferro e verticalità”

In questa notizia si parla di: milan - allegri - difesa - verticalità

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti ha parlato del Milan e del nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri

Ravezzani: “Allegri? Ci hanno detto che andrà al Milan. Su Conte dico…” - Intervenuto a Tmw Radio, Fabio Ravezzani ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri, tecnico accostato anche al Milan

Milan, nuovi contatti per il terzino: Allegri approva la scelta - Milan scatenato sul mercato, dopo Ricci, la società rossonera lavora ai diversi colpi: nuovo nome in arrivo per la difesa.

La GDS in edicola dopo la vittoria del Milan contro l'Arsenal: è già il Milan di Allegri, solido in difesa e con accelerate letali. Il Liverpool va KO. Dietro compatto e attento, ma senza rinunciare ad andare in verticale. Così Leao si esalta. Allegri e la squadra hanno Vai su Facebook

Difesa, ripartenze, necessità di mercato: cosa ci ha detto il test del Milan contro il Liverpool; Ramazzotti da Hong Kong: Bel Milan. La mano di Allegri si vede già: la squadra in campo sa...; Ritorno di Allegri al Milan: cosa aspettarsi dal suo stile di gioco.