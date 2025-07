Milan Gaspar | Camarda? Per aiutarlo in allenamento entro forte così…

Milan, il difensore del Lecce Gaspar parla del giovane attaccante in prestito Camarda: ecco i consigli per il talento rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Gaspar: “Camarda? Per aiutarlo in allenamento entro forte, così…”

Lecce, Gaspar: "Camarda è molto giovane, ma l'età è solo un numero. Noi dobbiamo aiutarlo e dare tutto anche per farlo crescere"

Gaspar: "Per aiutare Camarda in allenamento devo entrare forte, così sarà pronto"

Lecce, Gaspar: Camarda è molto giovane, ma l'età è solo un numero. Noi dobbiamo aiutarlo e dare tutto anche per farlo crescere; Gaspar: Camarda deve solo migliorare ogni giorno in allenamento; Gaspar incoraggia Camarda: “Per aiutarlo devo entrare forte, così sarà pronto per la partita”.

