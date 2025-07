Milan De Paola | Chi aspetta la redenzione di Allegri aspetta anche quella di Vlahovic

Paolo De Paola, giornalista, parla così di Allegri del Milan e non solo. Ecco il parere anche su Vlahovic a TMW Radio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, De Paola: “Chi aspetta la redenzione di Allegri aspetta anche quella di Vlahovic”

In questa notizia si parla di: aspetta - milan - paola - allegri

Ramazzotti: “Il Milan per il momento aspetta Jashari. Guerra? Dico che…” - Il nome di Ardon Jashari continua a essere al centro delle discussioni legate al calciomercato del Milan: le parole di Ramazzotti

Prima pagina Corriere dello Sport: Roma aspetta il Milan. Ranieri la voglia matta - La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 17 maggio 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Allenatore Milan, si aspetta Italiano: il piano B e… Il piano C - Allenatore Milan, Italiano sembrerebbe essere la prima opzione per i rossoneri. Il tecnico potrebbe restare comunque al Bologna.

PARLA SAMUELE RICCI Queste alcune dichiarazioni di Ricci alla Gazzetta dello Sport: "Obiettivo Champions? Oltre a essere la priorità, è quello che il Milan merita. Voglio sentire l'inno della Champions. Bel feeling con Allegri, a noi centrocampisti chiede d Vai su Facebook

De Paola: Weah? Con una dirigenza solida l'agente non si sarebbe permesso tutto questo; De Paola: Conte alla Juve come Ferguson. Milan su Allegri; Ciao Milan, ti dispiace se lo prendiamo noi? Xhaka arriva in Serie A: sarà avversario di Allegri.

Allegri aspetta rinforzi: 'Milan obiettivo Champions' - Massimiliano Allegri è volato a Singapore per la tournée estiva rossonera, attendendo risposte importanti dalla società e ribadendo come obiettivo stagionale il ritorno in Champions League. ansa.it scrive

Allegri non aspetta nessuno: il Milan in campo già il 7 luglio. E i ... - Massimiliano Allegri non aspetta nessuno e vuole far capire ai giocatori del Milan che l'antifona è cambiata. Come scrive tuttomercatoweb.com