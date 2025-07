Milan Chukwueze svela lo spettacolare resort a Perth Australia | VIDEO

In un video pubblicato su 'Instagram', Samuel Chukwueze ha mostrato il resort che ospita il Milan in tournée a Perth (Australia). Il Milan è a Perth, in Australia, per giocare l'ultima amichevole della tournée oggi contro il Perth Glory. L'hotel che ospita la squadra è in una zona incantevole come mostra l'esterno nigeriano Samuel Chukwueze sui social. (Instagram @chuckwuezesamuel8). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Chukwueze svela lo spettacolare resort a Perth (Australia) | VIDEO

In questa notizia si parla di: perth - milan - chukwueze - australia

Milan, ufficiale: amichevole in Australia con il Perth Glory - AC Milan è lieto di annunciare il proprio ritorno a Perth, in Australia Occidentale, nell`ambito del Pre-Season Tour 2025.

AC Milan on Tour: per l’ultima tappa i rossoneri tornano a Perth (Australia) - Dopo le tappe di Singapore e Hong Kong per sfidare Arsenal e Liverpool, il Milan si fermerà in Australia per il match contro il Perth Glory

Clamoroso, la Serie A sbarca in Australia? Milan-Como potrebbe giocarsi a Perth - Milan-Como potrebbe disputarsi a Perth, in Australia. L’ipotesi è al vaglio della Lega Serie A, che ha ricevuto diverse proposte dall’estero per ospitare l'incontro in calendario il prossimo 8 febbraio (valido per la 24esima giornata del campionato 2025/26).

Rafael Leao ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia di Perth Glory-Milan, l'ultima amichevole della tournée estiva dei rossoneri in Australia Il calciatore ha elogiato l'impegno e il lavoro di Allegri non solo come tecnico, ma anche come leader capace d Vai su Facebook

Futuro in bilico per #Chukwueze? Sondaggio dalla #PremierLeague #calciomercato Vai su X

Chukwueze svela lo spettacolare resort del Milan in Australia; Milan, Chukwueze svela lo spettacolare resort in Australia; Chukwueze mostra lo spettacolare resort del Milan in Australia.

Chukwueze mostra lo spettacolare resort del Milan in Australia - Chukwueze mostra lo spettacolare resort del Milan in Australia I rossoneri sono a Perth per giocare l'ultima amichevole della tournée contro il Perth Glory. Come scrive informazione.it

Chukwueze svela lo spettacolare resort del Milan in Australia - Il Milan è a Perth, in Australia, per giocare l'ultima amichevole della tournée contro il Perth Glory. Da informazione.it