Milan Allegri | Arriveranno le difficoltà il campionato è una crociera

2025-07-31 16:44:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Le parole del tecnico rossonero dopo l’amichevole col Perth Glory. Con il 9-0 rifilato al Perth Glory si conclude la tournée estiva del Milan. Massimiliano Allegri, parlando ai canali ufficiali del Club, fa il punto sul lavoro svolto fin qui. Queste le parole del tecnico livornese: “ Abbiamo fatto 20 giorni di buon lavoro da quando abbiamo iniziato, anzi 25. Abbiamo fatto un buon tour, delle buone amichevoli con buone prestazioni. Abbiamo lavorato bene, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: milan - allegri - arriveranno - difficoltà

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti ha parlato del Milan e del nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri

Ravezzani: “Allegri? Ci hanno detto che andrà al Milan. Su Conte dico…” - Intervenuto a Tmw Radio, Fabio Ravezzani ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri, tecnico accostato anche al Milan

Milan, nuovi contatti per il terzino: Allegri approva la scelta - Milan scatenato sul mercato, dopo Ricci, la società rossonera lavora ai diversi colpi: nuovo nome in arrivo per la difesa.

L'ex Milan Pioli risponde in maniera polemica e sfida Allegri: "L’ho già segnato sulla lavagnetta" L'ex tecnico rossonero crede tantissimo nella sua squadra Stefano Pioli, ex allenatore del Milan e nuovo tecnico della Fiorentina, si è mostrato un po' polemico in Vai su Facebook

Milan, Allegri: Arriveranno le difficoltà, il campionato è una crociera; Cafu: Estupinan è fortissimo, l'ho visto più volte in nazionale: è da Milan. Allegri è l'uomo giusto; Allegri: Milan, rosa ottima, primo obiettivo la Champions. Vlahovic? Ragazzo splendido....