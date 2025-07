Milan a valanga sul Perth Glory

Il Milan ha sfidato il Perth Glory in Australia per la terza amichevole del suo precampionato. La squadra di Allegri ha perso la prima sfida contro l’ Arsenal, riuscendo a rifarsi solo tre giorni battendo per 4-2 il Liverpool. Oggi i rossoneri si sono confermati anche contro il Perth. Rispetto alle due partite precedenti, quella con gli australiani è stata indubbiamente più semplice. Di fatti i rossoneri hanno vinto agevolmente per 9-0, dominando la partita e rischiando pochissimo. Il Milan ha provato tutti i calciatori a disposizione di Allegri. Il tecnico del Milan ha approfittato del match abbordabile per ruotare 23 giocatori diversi nel corso del match. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Milan a valanga sul Perth Glory

