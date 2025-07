Migranti polizia arresta 29enne in Germania | accusato di tortura e omicidio in Libia

Arrestato mercoledì mattina nei pressi di Zweibruecken in Germania un 29enne di nazionalitĂ somala ritenuto responsabile di associazione per delinquere a carattere transnazionale finalizzata alla realizzazione di numerosi delitti contro la persona – tra cui omicidio, tortura, sequestro di persone – in quanto carceriere e torturatore di migranti nella localitĂ libica di Bani Walid. L’operazione è stata effettuata da investigatori del Servizio Centrale Operativo, della SISCO e della Squadra Mobile di Palermo, su delega della locale Procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia – insieme alla polizia tedesca, sulla base di un mandato d’arresto europeo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Migranti, polizia arresta 29enne in Germania: accusato di tortura e omicidio in Libia

Accoltella e uccide un bimbo che si è ribellato agli abusi, poi il sequestro e la tortura dei migranti: 29enne arrestato in Germania - Ha accoltellato e ucciso un bambino che si è ribellato al tentativo di violenza sessuale. Riporta leggo.it