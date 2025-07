Michael Johnson inguaiato da Trump la sua start-up per la Champions dell’atletica è in crisi di liquidità

Michael Johnson è considerato il piĂą grande quattrocentista di tutti i tempi. Ha vinto quattro ori olimpici, otto mondiali e ha detenuto per 17 anni il record mondiale dei 400 metri piani. Il quattrocentista di Dallas ora però non corre piĂą. Ed è in difficoltĂ con la sua startup. Grand Slam Track, ideata per rivoluzionare il mondo dell’atletica, sta affrontando una grave crisi finanziaria. E sta mettendo a rischio milioni di dollari e la sua stessa reputazione. La causa? Il disinvestimento dei finanziatori a causa dei dazi imposti da Donald Trump. Grand Slam Track è nata per creare un circuito tra grandi atleti: una sorta di Champions dell’atletica, un po’ come avvenuto nel nuoto ( anche lì l’esperimento si è poi fermato, anche e soprattutto per la guerra dichiarata all’Ucraina ). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Michael Johnson inguaiato da Trump, la sua start-up per la Champions dell’atletica è in crisi di liquiditĂ

