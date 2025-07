Mi sono innamorata di te il mio gatto

Avrebbe dovuto fermarsi da noi per una notte: Dylan ci è rimasto quasi nove anni ed è stato la migliore aggiunta alla nostra famiglia. In estate, la stagione degli abbandoni, è urgente ricordare l’importanza delle adozioni di animali domestici. E il privilegio di godere del loro amore incondizionato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Mi sono innamorata di te (il mio gatto)

