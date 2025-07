Mi dimetto L’annuncio del governatore della Calabria Occhiuto | terremoto in politica

Un clamoroso annuncio sconvolge la politica italiana. La decisione è arrivata proprio in queste ore e ha lasciato tutti di sasso. Roberto Occhiuto si dimette da presidente della Regione Calabria, lo annuncia con un video pubblicato sui suoi canali social. La decisione arriva a poco più di un mese dall’avviso di garanzia ricevuto a giugno per un’indagine legata a presunti episodi di corruzione. Una scelta “dolorosa ma necessaria”, spiega, per sbloccare l’attività amministrativa della Regione, che si sarebbe arenata dopo la notifica dell’inchiesta. “ Nessuno firma più nulla, nessuno si prende più responsabilità . 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Mi dimetto”. L’annuncio del governatore della Calabria Occhiuto: terremoto in politica

