La leggendaria difficoltà delle imprese italiane a sfondare in terra straniera è finalmente messa in discussione. A sfatare il tabù ci sta pensando Mediaset. La holding Mfe, controllata dalla famiglia Berlusconi, ha lanciato un'Opa da 1,4 miliardi su ProsiebenSat1, gruppo bavarese leader della tivù commerciale in Germania, e il 28 luglio ha alzato il prezzo dell'offerta. Il risultato tecnico dipenderà dal mercato, ma quello politico conta ancora di più: è su questo scoglio che si schiantano le operazioni finanziarie transfrontaliere. Difficile acquistare un grande gruppo estero senza avere il consenso del suo governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mfe rompe il tabù delle aziende italiane con la scalata sulla tedesca Prosieben