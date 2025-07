Meteo Italia | in arrivo una nuova ondata di caldo ma non mancheranno i temporali

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’alta pressione africana torna a dominare gran parte della Penisola, portando temperature elevate e giornate soleggiate. Tuttavia, l’instabilità non si farà attendere al Nord e nelle zone interne. Ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni. Caldo intenso da Nord a Sud. Nei prossimi giorni, l’Italia sarà interessata da una nuova espansione dell’anticiclone africano, che porterà con sé temperature elevate, soprattutto nelle regioni centro-meridionali. In molte città si raggiungeranno punte oltre i 36-38°C, con picchi fino a 40°C in Puglia, Sicilia e Sardegna. Instabilità pomeridiana al Nord e sull’Appennino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Meteo Italia: in arrivo una nuova ondata di caldo, ma non mancheranno i temporali

In questa notizia si parla di: meteo - italia - arrivo - ondata

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature - I prossimi giorni vedranno una nuova fase di intenso maltempo interessare la nostra Penisola. Una circolazione depressionaria si muove infatti sul nord Africa con un minimo al suolo sulla Tunisia.

Meteo Italia oggi e prossimi giorni: instabilità, temporali e allerta vento - L’Italia si trova in una fase di transizione meteorologica, caratterizzata da una temporanea attenuazione dell’instabilità, ma con nuovi peggioramenti in arrivo.

Meteo, ancora variabilità: oggi piogge e acquazzoni ma sarà un fine settimana di sole in tutta Italia - L’ultimo mese di primavera prosegue all’insegna di una spiccata variabilità. La situazione sinottica resta infatti contraddistinta da una vasta struttura depressionaria distesa verso i settori centro-occidentali del vecchio continente.

️ Torna l’anticiclone africano: in arrivo una nuova ondata di caldo Dopo una breve tregua, l’Italia si prepara a temperature roventi: da lunedì 14 luglio attesi picchi fino a 38-39°C al Sud e oltre i 35°C anche al Nord. #MeteoItalia #CaldoAfricano #Estate2025 Vai su Facebook

L'ondata di caldo sta per finire? #meteo #previsioni Vai su X

Meteo, in arrivo un'ondata di caldo africano per Ferragosto. Le previsioni; Addio caldo africano (ma solo per ora): ecco quando tornano afa e temperature record in Toscana; Meteo: settimana tra caldo africano e temporali violenti, ma la vera svolta da venerdì!.

Meteo, in arrivo un'ondata di caldo africano per Ferragosto. Le previsioni - Dopo l'ondata di calore ferragostana, è previsto poi un peggioramento delle condizioni meteo. tg24.sky.it scrive

Previsioni meteo: weekend con il sole, ma in arrivo una bufera su una parte dell’Italia - Il weekend potrebbe rivelarsi una delusioni per i viaggiatori che si dirigeranno verso alcune regioni, trovando brutto tempo. Lo riporta msn.com