Meteo come cambia il tempo Sottocorona e il dato insolito sulle temperature

Cambia ancora lo scenario del tempo in questa estate 2025. Paolo Sottocorona presenta le sue previsioni meteo di gioved√¨ 31 luglio e dei primi giorni di agosto e non mancano sorprese. Oggi¬†situazione tranquilla:¬†sulle zone alpine l'attivit√† delle nuvole pomeridiane √® ridotta al minimo, fra Liguria di Levante e Alta Toscana, l'Appennino centro-meridionale,¬†sulle zone interne della Campania √® atteso¬†qualche fenomeno "ma √® una zona molto¬†ristretta". Per il resto prevale il cielo sereno poco nuvoloso. Venerd√¨ primo agosto "comincia a cambiare qualcosa", osserva Sottocorona, soprattutto nella¬†¬†parte nordorientale "con fenomeni pi√Ļ intensi, ma ci sono anche sulla parte occidentale,¬†piogge e qualche temporale. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Meteo, come cambia il tempo. Sottocorona e il dato "insolito" sulle temperature

