Messi e De Paul brillano in Leagues Cup | l’Inter Miami adesso sogna in grande

Messi e De Paul brillano insieme contro l’Atlas nell’ultima sfida in Leagues Cup: l’Inter Miami adesso sogna in grande Lionel Messi, fuoriclasse argentino e sette volte Pallone d’Oro, continua a incantare in MLS. Nell’ultima sfida di Leagues Cup, ha guidato l’Inter Miami alla vittoria per 2-1 contro l’Atlas Guadalajara, servendo due assist da manuale. A . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Messi e De Paul brillano in Leagues Cup: l’Inter Miami adesso sogna in grande

Amichevoli, Argentina: doppiette di Messi e Lautaro Martinez nel 5-1 al Nicaragua; Rodrigo De Paul verso Inter Miami: l’ex attaccante USMNT spiega il peso di Messi nel trasferimento.

Inter Miami, De Paul in campo con Messi: debutto con vittoria in Leagues Cup - L'argentino, appena arrivato, ha subito giocato 90' in Leagues Cup contro l'Atlas alla prima giornata della competizione. Si legge su sport.sky.it

De Paul, addio all'Atletico Madrid: vola da Messi all'Inter Miami - Il centrocampista argentino Rodrigo De Paul, ex giocatore dell' Udinese dal 2016 al 2021, ha accettato i termini del contratto con il ... Lo riporta tuttosport.com