Mercato San Severino messa in sicurezza del Solofrana | aggiudicati i lavori d' urgenza

Quarantacinquemila euro per mettere in sicurezza il torrente Solofrana dopo la voragine che il 12 giugno scorso ha fatto crollare parte dell’alveo alla frazione Sant’Angelo. Il Comune ha aggiudicato i lavori di somma urgenza.Il fattoL’emergenza era scattata a metà giugno quando i tecnici comunali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

