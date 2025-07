Mercato Roma il Benfica sogna il colpo Dybala Continua la trattativa per Echeverri

Roma 31 luglio 2025 – Un fulmine a ciel sereno non squarcia il cielo sopra Trigoria, ma senza dubbio colpisce la Roma. Tra i tanti uomini della rosa capitolina è difficile oggigiorno pensare ai giallorossi senza Paulo Dybala, ma il talento dell'argentino incanta in tanti e qualche concorrente europea sta pensando proprio di strapparlo ai giallorossi. Stando a quanto si racconta dal Portogallo in questo momento il Benfica starebbe pensando proprio alla Joya per andare a rinforzare la propria rosa. Un uomo in più per rinforzare il reparto offensivo e completare le rotazioni in vista di una stagione dove le aquile punteranno a tornare sul trono del calcio portoghese, oltre a fare bene in Champions League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato Roma, il Benfica sogna il colpo Dybala. Continua la trattativa per Echeverri

In questa notizia si parla di: roma - benfica - dybala - mercato

Richard Rios, contatto col Benfica: Roma infastidita dal colombiano - La telenovela legata al futuro di Richard Rios continua a tenere banco in questa finestra di mercato.

Luci e ombre dal Brasile: il Benfica vola da Rios, Wesley flirta con la Roma - Occhi puntati su Trigoria in quest’ultima settimana e, in particolare, nella serata che vedrà la prima Roma di Gasperini nel test match contro il Trastevere, una sgambata per saggiare l’efficacia del lavoro svolto fin qui.

Calciomercato Roma, Gasperini spinge per Wesley: Benfica forte su Rios - Può essere quella di oggi una giornata decisiva in sede di calciomercato per la Roma, con molte delle trattative in piedi che stanno registrando novità importanti ogni ora che passa.

Paulo e Oriana ? #ASRoma #ForzaRoma #Dybala Vai su Facebook

#dybala Vai su X

Roma, su Dybala piomba il Benfica: la situazione; Roma, attenzione al Benfica: interesse concreto per Dybala; Una Big paga la clausola di Dybala: guadagnerà 10 milioni in 2 anni.

Calciomercato Roma, tentativo del Benfica per Dybala: la situazione - Quello dell'argentino continua ad essere un contratto pesante per le casse dei giallorossi, ma dopo le sirene arabe dell'ultima estate una sua partenza sembra molto più complicata ... Secondo msn.com

Roma, attenta: il Benfica accende i fari su Dybala - Secondo TMW, il Benfica starebbe valutando seriamente l’argentino per rinforzare la squadra in vista della nuova stagione. Da msn.com