Mercato Roma Cherubini di nuovo in B | Sampdoria pronta a chiudere

Vi abbiamo parlato in questi giorni di come il mercato della Roma sia anche cessioni, per una lista di esuberi non banale. In attesa di scoprire un incerto futuro di Dovbyk, Massara è al lavoro per piazzare i giocatori non necessari a Gasperini, e uno di questi è Luigi Cherubini: il classe 2004 si sta allenando a Trigoria in attesa di una nuova sistemazione, per trovare minutaggio e dare continuità alla buona scorsa stagione in Serie B con la Carrarese (4 gol e 5 assist in 35 partite stagionali), la prima tra i grandi e lontano dalla capitale. Poteva essere inserito nella trattativa per arrivare a Ghilardi del Verona, ma Massara non voleva perderne il controllo, proprio ciò che manterrà con l’operazione che il ds giallorosso sta portando avanti: stando a Sky Sport, la Sampdoria è in chiusura per Cherubini, in un affare ben avviato che vede blucerchiati e Roma vicini ad un accordo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Mercato Roma, Cherubini di nuovo in B: Sampdoria pronta a chiudere

